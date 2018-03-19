Умер Олег Табаков

Сегодня на 83-м году жизни скончался знаменитый актер и режиссер Олег Табаков

Основатель «Табакерки» попал в больницу еще в конце ноября прошлого года, врачи диагностировали у легендарного актера заражение крови. Как сообщается, сепсис начался после неудачной имплантации зубов.

После госпитализации Олега Павловича подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы, чтобы организму было легче бороться с воспалительным процессом. В январе у актера отмечалось улучшение состояния, но оно продлилось недолго.

Информацию о смерти Табакова подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова, который возглавлял режиссер.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Закончил школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. За свою яркую жизнь актер сыграл в более чем ста пятидесяти фильмах и театральных постановках. Его голосом говорит всеми любимый с детства персонаж — кот Матроскин.