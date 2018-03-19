Джон Хэмм сыграет в космической драме «Бледная синяя точка»

В центре истории окажется женщина-астронавт (Натали Портман), которая вместе со своим коллегой возвращается на Землю после долгого пребывания на космической станции. Поначалу жизнь дома кажется идеальной, но, когда ее любовник заводит роман с другой девушкой, главная героиня решает похитить и убить соперницу.

Джон Хэмм исполнит роль астронавта, закрутившего роман с героиней Натали Портман в космосе. Примечательно, что фильм основан на реальных событиях.

Режиссер Ной Хоули («Фарго», «Легион») приступит к съемкам «Бледной синей точки» уже этой весной.