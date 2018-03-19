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«АртПоказ» вернёт на большой экран фильмы Джузеппе Торнаторе
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«АртПоказ» вернёт на большой экран фильмы Джузеппе Торнаторе 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
16 и 17 марта в киноцентре «Родина» пройдут показы 2-ух фильмов оскороносного классика итальянского кино — режиссёра Джузеппе Торнаторе. Из всех многочисленных фильмов Торнаторе, в программу вошли «Малена» и «Новый кинотеатр „Парадизо“».
Первым зрители увидят картину, сделавшую Монику Беллучи звездой мирового масштаба — «Малена». Главная героиня — элегантная красавица, притягивающая взгляды абсолютно всех в своём городе. Её мужа забрали на фронт, и теперь она одна должна выстоять против острых фраз, которые ей кидают в спину. Мужчины желают её, а женщин она раздражает. Единственный, кто любил Малену всем сердцем — это 13-летний мальчик Ренато, но в силу возраста он никак не может ей помочь.
Вторая картина, лауреат премии «Оскар» — «Новый кинотеатр „Парадизо“». Это путешествие в прошлое, туда, где есть место грёзам и волшебству. Главной герой — известный режиссёр Сальваторе Ди Вита узнаёт о том, что умер его друг и учитель Альфредо. И отправляется в маленький городок своего детства, чтобы почтить память киномеханика, взявшего под опеку 6-летнего мальчика Тото (детское прозвище Сальваторе), и, научившего его ремеслу.
Оба фильма покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте. Стоимость сеанса — 400 рублей.
Расписание:
16 марта в 19:20 — «Малена»
17 марта в 19:00 — «Новый кинотеатр „Парадизо“»
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