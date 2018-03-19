В Лондоне покажут фильмы Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремий

21-23 марта в Лонде пройдет трехдневное киномероприятие SIFFA UK, в рамках которого состоятся показы нескольких фильмов с Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремий (SIFFA), мастер-классы Кирилла Разлогова («Малобюджетное кинопроизводство в России») и Нины Кочеляевой («Символизм Тарковского»), а также круглый стол «Совместное производство кинофильмов». Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения, которая пройдет в лондонской гостинице «Soho» 23 марта.

На гала-церемонии будут чествовать Стивена Фрирза, режиссера фильма «Виктория и Абдул», победившего на фестивале в 2017 году в категориях «Лучший актер» (Али Фазал) и «Лучшая актриса» (Дама Джуди Денч). Ему вручат статуэтку SIFFA «Ирида». Также на гала-церемонии будет присутствовать режиссер Артем Михалков. Он представит свой фильм «Ставка на любовь».