Новые звезды на экране: «Ограбление в ураган»

8 марта в российский прокат вышел фильм-катастрофа Роба Кона «Ограбление в ураган», сюжет картины емко изложен в ее названии.

Главные роли в новом проекте режиссера «Форсажа» исполнили: Мэгги Грейс и Тоби Кеббелл . Актерам фильма «Ограбление в ураган» пришлось изрядно поработать на съемках — постоянная борьба со стихией, по их собственным словам, оказалась очень изнуряющей физически.

Мэгги Грейс известна широкой аудитории по роли дочери главного героя в трех частях фильма «Заложница». Так же одной из первых важных актерских шагов Грейс — стала роль Шеннон в первом сезоне культового сериала «Остаться в живых». Работа на телевизионном поприще чаще появлялась в жизни 34-летней актрисы — она снималась в популярных сериалах: «Блудливая Калифорния», «Закон и порядок. Специальный корпус» и в других. В 2018 году Мегги Грейс так же появится в комедии Зака Натсона «Supercon».

Кадр из фильма «Ограбление в ураган»

Ее главный партнер по фильму — Тоби Кеббелл начал актерский путь весьма успешно. Свои первые роли он сыграл у легендарных режиссеров — Оливера Стоуна и Вуди Аллена, пусть его появление на экране было непродолжительным, эти эпизоды стали отличным началом для молодого актера. Позже он снимется у Гая Ричи, Стивена Спилберга Ридли Скотта и многих других культовых персон из мира кино, так что можно считать, что самые первые работы Кеббелла были предсказанием дальнейшего успеха. Он снимался в популярном сериале «Черное зеркало», в фильмах: «Боевой конь», «Советник», «Фантастическая четверка», «Конг: Остров черепа» и многих других. В 2018 году ожидается сразу три картины с участием главной звезды «Ограбления в ураган».

«Ограбление в ураган» в кино с 8 марта, но уже сейчас российский трейлер подскажет вам, насколько сильно вы захотите пойти на этот фильм.