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Премьера фильма «Тебя никогда здесь не было» состоится на «Лендоке»
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Премьера фильма «Тебя никогда здесь не было» состоится на «Лендоке» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
22 марта пройдёт российская премьера остросюжетной картины Линн Рэмси (автор «Крысолова» и «Что-то не так с Кевином»). Рэмси себе не изменила и создала фильм, в котором соединила две свои любимые темы — дети и смерть.
Мировая премьера состоялась на Каннском фестивале 2017 года, где кино было удостоено 2-ух наград: за «Лучшую мужскую роль» и за «Лучший сценарий». И хотя зрители и критики увидели на тот момент ещё незавершенную версию фильма, но его единогласно назвали самой ожидаемой картиной 18-ого года и самой неожиданной на фестивале в Каннах.
«Тебя никогда здесь не было» — это перенесённый на экран роман американского писателя Джонатана Эймса. История рассказывает о безжалостном герое Джо, чья нелёгкая судьба полна страшных тайн. Его просят отыскать юную дочку сенатора, которую силой держат в борделе. Джо идёт на пролом, чтобы спасти девочку, и никакая сила не способна помешать ему вытащить несчастную Нину из самого ада.
Билеты на фильм можно приобрести на сайте.
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