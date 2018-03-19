Николас Кейдж дождался роли Супермэна

Лауреат премии «Оскар», голливудский актер Николас Кейдж озвучит Супермена в новом мультфильме «Юные титаны, вперед!».

В 1998 году Кейдж должен был играть главную роль в фильме Тима Бертона «Супермен жив», но тогда проект заморозили. Являясь большим фанатом супергероя, актер не раз изъявлял желание изобразить его на киноэкране.

Создатели нового мультфильма собираются привлечь к озвучанию и других известных голливудских артистов. Голоса Чудо-женщины и Зеленого фонаря уже принадлежат певице Халси и рэперу Лил Яти.

Премьера намечена на 26 июля.