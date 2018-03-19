Союзмультфильм готовит фантастический сериал «Наследнички»

Студия Союзмультфильм поделилась первыми подробностями о своем новом проекте.

3D-сериал будет состоять из 10 серий по 11 минут. Создатели «Наследничков» вдохновлялись американским фильмом «Полицейская академия» и советской «Бронзовой птицей».

В центре сюжета нового сериала — история детей со сверхспособностями, каждый из которых обнаруживает связь между собой и героями сказок — богатырями, Бабой Ягой, Кощеем и другими.

В настоящее время студия работает над такими сериалами как: «Пиратская школа», «Капитан Кракен и его команда», «Пластилинки», «Зебра в клеточку» и «Оранжевая корова».