Режиссер фильма «Тор: Рагнарёк» сыграет воображаемого Гитлера в своем новом фильме

Режиссер фильмов «Тор: Рагнарёк» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити готовится к съемкам своего нового проекта «Кролик Джоджо». В предстоящей картине Вайтити также исполнит одну из ролей. Он сыграет воображаемого Адольфа Гитлера.

Действие в киноленте происходит в годы Второй мировой войны. Гитлер в фильме Вайтити является плодом воображения одинокого десятилетнего мальчика, который находится в отчаянии. Другие дети его не принимают, поддержки от матери ребенок также не получает. Сбитый с толку нацистской пропагандой и очень сильно скучающий по отцу, он выдумывает персонажа, в котором совмещены черты его родителя и фюрера.

Сценарий «Кролика Джоджо» в 2012 году попал в «Черный список», в котором числятся самые интересные пока неснятые проекты. Начало съемок фильма назначено на май.