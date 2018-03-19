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Режиссер фильма «Тор: Рагнарёк» сыграет воображаемого Гитлера в своем новом фильме
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Режиссер фильма «Тор: Рагнарёк» сыграет воображаемого Гитлера в своем новом фильме 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Режиссер фильмов «Тор: Рагнарёк» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити готовится к съемкам своего нового проекта «Кролик Джоджо». В предстоящей картине Вайтити также исполнит одну из ролей. Он сыграет воображаемого Адольфа Гитлера.
Действие в киноленте происходит в годы Второй мировой войны. Гитлер в фильме Вайтити является плодом воображения одинокого десятилетнего мальчика, который находится в отчаянии. Другие дети его не принимают, поддержки от матери ребенок также не получает. Сбитый с толку нацистской пропагандой и очень сильно скучающий по отцу, он выдумывает персонажа, в котором совмещены черты его родителя и фюрера.
Сценарий «Кролика Джоджо» в 2012 году попал в «Черный список», в котором числятся самые интересные пока неснятые проекты. Начало съемок фильма назначено на май.
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