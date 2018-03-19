Аванс Уилла Смита за съемки в «Алладине» Гая Ричи установил рекорд 

За роль в фильме «Алладин» Гая Ричи актер Уилл Смит может получить самый большой аванс в истории кинематографа. Ранее рекорд принадлежал Роберту Дауни-младшему получившему за роль Железного человека 50 миллионов долларов.
Сколько в итоге составит гонорар Смита, держится в тайне. Известно лишь то, что у Гая Ричи Уилл Смит сыграет не главную роль, но достаточно важную — он воплотит на экране Джинна. Также Уилл Смит напишет и исполнит несколько композиций к фильму, за них он тоже получит аванс. К тому же актер получит процент от кассовых сборов фильма, а значит, сумма денег, которую Смиту выплатят за съемки в «Алладине» может побить еще один рекорд, ранее установленный Киану Ривзом. Последний за съемки в «Матрице: Перезагрузке» получил гонорар в 15 миллионов долларов, к которым прибавились 105 миллионов со сборов.