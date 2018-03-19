Ещё
Аванс Уилла Смита за съемки в «Алладине» Гая Ричи установил рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аванс Уилла Смита за съемки в «Алладине» Гая Ричи установил рекорд 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
За роль в фильме «Алладин» Гая Ричи актер Уилл Смит может получить самый большой аванс в истории кинематографа. Ранее рекорд принадлежал Роберту Дауни-младшему получившему за роль Железного человека 50 миллионов долларов.
Сколько в итоге составит гонорар Смита, держится в тайне. Известно лишь то, что у Гая Ричи Уилл Смит сыграет не главную роль, но достаточно важную — он воплотит на экране Джинна. Также Уилл Смит напишет и исполнит несколько композиций к фильму, за них он тоже получит аванс. К тому же актер получит процент от кассовых сборов фильма, а значит, сумма денег, которую Смиту выплатят за съемки в «Алладине» может побить еще один рекорд, ранее установленный Киану Ривзом. Последний за съемки в «Матрице: Перезагрузке» получил гонорар в 15 миллионов долларов, к которым прибавились 105 миллионов со сборов.
Киноафиша: последние новости
Умер Олег Табаков Американская ассоциация наружной рекламы поблагодарила создателей фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Блокбастер «Рэмпейдж» выйдет 12 апреля!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение