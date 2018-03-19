Звезда «Бегущего по лезвию» появится в новом «Терминаторе»

30-летняя актриса Маккензи Дэвис присоединилась к касту перезапуска «Терминатора».

По всей видимости ее роль будет прототипом Сары Коннор. Новую часть франшизы снимет режиссер «Дэдпула» Тим Миллер , продюсером картины значится Джеймс Кэмерон . Детали сюжета пока держатся в секрете.

Маккензи Дэвис известна своими ролями в картинах: «Бегущий по лезвию 2049», «Марсианин», сериалу «Черное зеркало» и другими.

Премьера новой части «Терминатора» запланирована на 25 июля 2019 года.