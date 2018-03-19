«Кавалерия»: 12 разгневанных солдат

О трагических событиях, произошедших 11 сентября 2001 года, снято немало различных лент. Сборник киноновелл «11 сентября» (2002) европейских режиссеров показывает теракт через призму человеческих судеб. Фильм-катастрофа «Башни-близнецы» (2006) Оливера Стоуна — повествование о полицейских портового управления, отправившихся спасать пострадавших. Фильм «Кавалерия» 2018 года (в оригинальном переводе — «12 сильных») Николая Фьюлси — рассказ о специальном отряде армии США, отправившемся в Афганистан для борьбы с Талибаном через несколько недель после теракта. Трейлер фильма «Кавалерия»:

«Кавалерия» — экранизация книги американского журналиста Дага Стэнтона, в основу которой легла реальная история. Сценаристы Питер Крейг и Тед Телли («Молчание ягнят») адаптировали книгу для большого экрана. Капитан Митч Нельсон в исполнении Криса Хемсворта никогда не сражался в настоящей битве. После беседы с полковником Максом Бауэрсом ( Роб Риггл ) и полковником Джоном Малхолландом ( Уильям Фихтнер ) Нельсон понимает: пришло время покончить с талибами в Афганистане. В чужой стране американским солдатам придется передвигаться на лошадях, но их маленькой кавалерии будут противостоять танки врагов — тяжелые испытания можно увидеть в трейлере фильма «Кавалерия».

История, казалось бы, невероятная и на ее основе можно создать отличный патриотический фильм. Главная идея картины заключается в братстве двенадцати солдат, попавших в сложные условия. Постановкой «Кавалерии» занимался новичок в кинематографии — Николай Фьюлси. Новоиспеченный режиссер — известный военный фотограф, поэтому «Кавалерия» сделана профессионально с визуальной точки зрения. Сцены снимались таким образом, что зритель сам становится участником сражений на поле боя. Помимо прекрасной операторской работы над фильмом в глаза бросается обилие маскулинной красоты. Лента отдает эхом героических вестернов: солдаты на лошадях, перестрелки в пустыне (виды Афганистана снимали в Нью-Мехико)…

Смотреть фильм «Кавалерия» (2018) стоит любителям военных драм, патриотических картин, лент о мужской дружбе. Это не означает, что «Кавалерия» будет неинтересна женщинам: напротив, прекрасный актерский состав никого не оставит равнодушным. Роб Риггл, сыгравший в картине полковника Макса Бауэрса, бывшего командира 5-й группы спецназа, в реальной жизни служил в морской пехоте. Войска Риггла находились под командованием реального полковника Бауэрса. Майкл Пенья Майкл Шеннон ранее снимались вместе в картине «Башни-близнецы» (2006), также посвященной теракту 11 сентября. Для фанатов Криса Хемсворта фильм станет настоящим подарком: супруги в реальной жизни Хемвфорт и Эльза Патаки сыграли семейную пару и на экране.

Премьера фильма «Кавалерия» в российском прокате состоялась 8 марта 2018 года.