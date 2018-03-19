«Я худею», или «Бриджит Джонс» по-русски

Начало марта — самое время привести себя в форму к летнему сезону после зимы. Так или иначе, с похудением и диетами сталкиваются почти все. Одним нужно сбросить парочку килограмм после праздников, другим — кардинально похудеть, третьи тратят на борьбу с лишним весом всю жизнь. О наболевшем сняты десятки картин различных жанров: комедия «200 фунтов красоты» Ким Ён-хва, детективная мелодрама «Школа для толстушек» Станислава Назирова , семейная комедия «Толстопузы» Стивена Брилла , романтическая комедия «Дневник Бриджет Джонс» Шэрон Магуайр

Вот и режиссер Алексей Нужный однажды понял, что ему нужно похудеть. Месяцы испытаний, минус 28 килограмм — пожалуйста, новое тело и интересный опыт, а заодно материал для картины «Я худею». К слову, сценарист ленты Николай Куликов тоже похудел на 20 килограмм. В отличие от других фильмов про худеющих, авторы в теме и знают, как вкусно обыграть ее на экране. В процессе создания ленты режиссер и сценарист многие моменты обсуждали с психологами и людьми, обеспокоенными своим весом.

О чем фильм «Я худею»? Молодая девушка Аня ( Александра Бортич ) любит вкусно поесть, а еще хочет замуж за подтянутого спортсмена Женю ( Роман Курцын ). Но Женя бросает располневшую подругу, и отчаявшаяся девушка решается сбросить 20 килограмм. На подмогу к ней приходит фанат здорового образа жизни, «пончик» Коля ( Евгений Кулик ). Коля очарован своей протеже, но кого же выберет Аня?

Актеры фильма «Я худею» (2018) не понаслышке знакомы с проблемой потери и набора веса. Специально для фильма Саша Бортич поправилась на 20 кг, а затем сбросила лишний вес. В мае-июне 2017 года проводились съемки первого блока с располневшей актрисой. Через полтора месяца ежедневных тренировок и строгого питания девушка пришла в форму. Тогда сняли эпизоды с похудевшей Сашей. Преображение актрисы можно увидеть в трейлере фильма «Я худею».

Комедия обещает быть небанальным фильмом, где худеют, ведь наличие в фильме звезды инстаграма Ирины Горбачевой само по себе является гарантией хорошего юмора. Ирина сыграла подругу Ани. Еще один звездный гость — харизматичный Сергей Шнуров . Артист снялся в роли отца Ани и воплотил образ богатого русского человека, занимающегося строительством бань.

Смотреть фильм «Я худею» (2018) будет интересно в первую очередь худеющим — для поддержания морального духа. Близких и друзей «неформатных» барышень и парней картина наверняка повеселит.

Дата выхода фильма «Я худею» назначена на 8 марта 2018 года.