Марго Робби пригласили в новый проект Тарантино официально 

Слухи об участии Марго Робби в новом фильме Квентина Тарантино подтвердились.
Так же проект получил название «Однажды в Голливуде». Картина расскажет историю актера, мечтающего вернуться на большие экраны, на фоне этого развернутся события, связанные с серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном и его сектой.
Робби предложена роль актрисы Шерон Тейт — супруги режиссера Романа Полански, зверски убитой последователями группировки Мэнсона. Свое участие в проекте официально подтвердили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.
Мировая премьера намечена на 8 августа следующего года.