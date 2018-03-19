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Режиссер «Экипажа» поставит «Мастера и Маргариту»
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Режиссер «Экипажа» поставит «Мастера и Маргариту» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Режиссер картин «Легенда №17» и «Волкодав из рода Серых Псов» Николай Лебедев экранизирует культовый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продюсерами проекта назначены Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник и Игорь Толстунов. Сценарий к фильму напишет сам Лебедев.
Производством картины займутся «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» в сотрудничестве с кинокомпанией «Профит» и Первым каналом. Примерный бюджет ленты оценивается в 800 млн рублей.
Роман «Мастер и Маргарита» имеет несколько экранизаций. Первым перенес культовое произведение Михаила Булгакова большой экран Анджей Вайда в 1971 году. В следующем году вышла картина Александра Петровича. В 1989 году появился четырехсерийный телевизионный фильм. Юрий Кара снял свою версию «Мастера и Маргариты» в 1994 году, однако из-за конфликта с продюсером зритель увидел ленту лишь спустя 17 лет. В 2005 году вышла экранизация Владимира Бортко.
Лента Николая Лебедева выйдет в прокат не раньше 2021 года.
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