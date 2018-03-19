Режиссер «Экипажа» поставит «Мастера и Маргариту»

Производством картины займутся «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн» в сотрудничестве с кинокомпанией «Профит» и Первым каналом. Примерный бюджет ленты оценивается в 800 млн рублей.

Роман «Мастер и Маргарита» имеет несколько экранизаций. Первым перенес культовое произведение Михаила Булгакова большой экран Анджей Вайда в 1971 году. В следующем году вышла картина Александра Петровича. В 1989 году появился четырехсерийный телевизионный фильм. Юрий Кара снял свою версию «Мастера и Маргариты» в 1994 году, однако из-за конфликта с продюсером зритель увидел ленту лишь спустя 17 лет. В 2005 году вышла экранизация Владимира Бортко

Лента Николая Лебедева выйдет в прокат не раньше 2021 года.