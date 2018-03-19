Лили Джеймс позвали в новый фильм Дэнни Бойла

Лили Джеймс («Малыш на драйве», «Золушка») ведет переговоры об участии в безымянной комедии Дэнни Бойла

Новый проект Бойла будет снят по сценарию Ричарда Кертиса («Реальная любовь», «Четыре свадьбы и одни похороны»). Все подробности сюжета держатся в секрете.

Лили Джеймс в этом году увидим в мюзикле «Mamma Mia! 2», в котором она сыграла героиню Мерил Стрип в молодости. Кроме того, 28-летняя актриса появилась в исторической драме «Темные времена». Фильм получил два «Оскара» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшие грим и прически».

Дэнни Бойл, известный по лентам «На игле» и «Миллионер из трущоб», может стать режиссером следующего эпизода «бондианы». Официальную информацию ждем в ближайшем будущем.