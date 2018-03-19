Спойлеры: в сети оказались новые детали сюжета «Мстителей: Война бесконечности»

«Мстители: Война бесконечности» выходят в российский прокат 3 мая 2018 года. Но уже сейчас в сети оказались некоторые детали сюжета одного из самых ожидаемых фильмов весны. Стало известно, что Тор с помощью к Ракеты и Грута получит новое оружие, сделанное из осколков Мьельнира. Тони Старку и Брюсу Бэннеру предстоит поработать вместе с доктором Стрэнджем. Небула будет сотрудничать с Алой Ведьмой, Мантис и Баки, у которого появится новая рука и новое прозвище — Белый Волк.

Финальное сражение в фильме произойдет в Ваканде, куда ранее будет отправлен Вижн, «хранитель» одного из Камней Бесконечности» ‒ камня Разума. Также зрители узнают предысторию главного антагониста в фильме — Таноса. Он был изгоем на родной планете Титан, а после ее гибели решил приложить все усилия, чтобы избежать гибели Вселенной. Ради этого он и собирает Камни Бесконечности, правда, не берет в расчет многочисленные жертвы своей деятельности. Поэтому-то Мстители и вынуждены дать ему отпор.

И последний, но не маловажный спойлер — некоторые герои киновселенной Marvel появятся на экране в последний раз. Кто-то решит «уйти на пенсию», кто-то отдаст свою жизнь ради спасения других.

А пока мы ждем премьеру, можно посмотреть трейлер фильма и подогреть свое ожидание: