В кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла премьера мультфильма «Шерлок Гномс» 

11 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа» состоялась премьера мультипликационного фильма «Шерлок Гномс». Первыми зрителями мультфильма стали звезды российского шоу-бизнеса и их дети. Премьеру «Шерлока Гномса» в Москве посетили Эвелина Бледанс, Наталья Лесниковская, Евгения Линович, Сергей Филин, Ирина Чайковская, Василий Церетели, Ольга Ушакова, Александр Бердников, Алексей Кабанов и другие.
Для гостей мероприятия были подготовлены подарки, сладкие угощения, шоу мыльных пузырей и аквагрим. Тем не менее главным событием вечера стал показ «Шерлока Гномса». Главные герои мультипликационного фильма, детектив Шерлок Гномс, а также его новые ассистенты Гномео и Джульетта, должны выяснить, что стоит за таинственным исчезновением их собратьев по всему Лондону и попытаться вернуть родных и друзей домой.
Мультфильм «Шерлок Гномс» выходит в российский прокат 15 марта 2018 года.