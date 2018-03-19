В кинотеатре «Формула Кино Европа» прошла премьера мультфильма «Шерлок Гномс»

Для гостей мероприятия были подготовлены подарки, сладкие угощения, шоу мыльных пузырей и аквагрим. Тем не менее главным событием вечера стал показ «Шерлока Гномса». Главные герои мультипликационного фильма, детектив Шерлок Гномс, а также его новые ассистенты Гномео и Джульетта, должны выяснить, что стоит за таинственным исчезновением их собратьев по всему Лондону и попытаться вернуть родных и друзей домой.

Мультфильм «Шерлок Гномс» выходит в российский прокат 15 марта 2018 года.