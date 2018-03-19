Первый взгляд на режиссерский дебют Данилы Козловского

В сети появился первый постер спортивной драмы Данилы Козловского «Тренер».

Фильм расскажет историю футболиста национальной сборной, вынужденного покинуть большой спорт из-за совершенной им ошибки во время важного матча. Став тренером маленькой провинциальной команды, он пытается вновь поверить в себя.

Постер фильма «Тренер»

Премьера запланирована на 19 апреля этого года.