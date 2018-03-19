Шэрон Стоун поддержала обвиненного в домогательствах Джеймса Франко

После премии «Золотой глобус», на которой Франко получил награду за лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле, на него посыпались обвинения в сексуальных домогательствах, которые привели к тому, что имя актера было убрано из наградного сезона. Шерон Стоун выразила крайнее недовольство такими обстоятельствами дела, ведь, по ее мнению, Джеймс Франко — один из самых приятных людей в Голливуде: «Вы не можете просто обвинить кого-то в уголовном преступлении. Не может же каждый человек, который не понимает, что он делает, быть преступником. Многие мужчины, например, просто глупы, а не насильники».