Дэвид Эйр займется продюсированием драмы о ФБР

Режиссер фильмов «Отряд самоубийц» и «Ярость» станет продюсером политической драмы о ФБР

Фильмом займется продюсерская компания Cedar Park Entertainment во главе с самим Эйром Крисом Лонгом , работающим над сериалом «Королевство».

В центре сюжета — реальная история о секретной программе ФБР в 1960-ых годах в Чикаго. Агенты занимались всевозможными провокациями: прослушивали телефонные звонки, проводили незаконные аресты — все это привело ко многочисленным столкновениям группировок темнокожего движения.

Так же Эйр занимается криминальным сериалом, снятым по собственному сценарию.