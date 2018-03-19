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Дэвид Эйр займется продюсированием драмы о ФБР
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Дэвид Эйр займется продюсированием драмы о ФБР 

Киноафиша 7 часов назад
Фото: Киноафиша
Режиссер фильмов «Отряд самоубийц» и «Ярость» станет продюсером политической драмы о ФБР.
Фильмом займется продюсерская компания Cedar Park Entertainment во главе с самим Эйром и Крисом Лонгом, работающим над сериалом «Королевство».
В центре сюжета — реальная история о секретной программе ФБР в 1960-ых годах в Чикаго. Агенты занимались всевозможными провокациями: прослушивали телефонные звонки, проводили незаконные аресты — все это привело ко многочисленным столкновениям группировок темнокожего движения.
Так же Эйр занимается криминальным сериалом, снятым по собственному сценарию.
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