7 худших режиссеров в истории

Очень часто мы говорим о хороших фильмах, потрясающих сценариях, мастерском монтаже и идеальном кадре. Но!

Нельзя упускать из виду тех деятелей киноискусства, которые стали лучшими среди худших.

В наш список вошли режиссеры, чьи работы были признаны мягко говоря неудачными. Уве Болл

Фильмы: «Фар Край», «Постал», «Бладрейн», «Дом мертвых», «Один в темноте»

Старина Болл, любитель экранизаций компьютерных игр и просто плохих фильмов открывает наш почетный список выдающихся режиссеров.

На счету у немецкого режиссера порядка 50-ти картин. Помимо достижений в области кино, известен острой реакцией на критику в свой адрес и способностью снимать по пять фильмов в год. В 2008 году неравнодушные любители кино стали собирать подписи на запрет Боллу снимать фильмы, но его так просто не остановить! Эд Вуд

Фильмы: «План 9 из открытого космоса», «Глен и Гленда», «Невеста монстра»

Эдвард Дэвис Вуд-младший — заслуженный худший режиссер всех времен и народов. Большинство сцен для своих фильмов снимал с первого дубля. За главное кино своей жизни «План 9 из открытого космоса» получил премию «Золотая индюшка».

Как и подобает целеустремленному человеку, критику не воспринимал и шел к своей цели стремительными шагами. Злоупотрбелял алкоголем при жизни и, возможно, поэтому скатился до съемок порнографических фильмов, в которых сам иногда снимался. Томми Вайсо

Фильмы: «Комната», «Бездомные в Америке», «Соседи»

Максим Воронков Американский режиссер, продюсер и актер Томми Вайсо стал знаменитым благодаря своему фильму «Комната», имеющего репутацию одного из худших фильмов в истории. По словам его сестры, Вайсо решил снимать кино после автокатастрофы, из-за которой ему пришлось пролежать в больнице несколько недель. Последнее время считается культовым персонажем, в том числе из-за фильма Джеймса Франко «Горе-творец», в котором рассказывается о съемках фильма «Комната» в сатирической форме.

Фильмы: «Колхоз интертейнмент», «Мексиканский вояж Степаныча», «Кавказская пленница!»

Российский режиссер Максим Воронков известен своими ужасными ремейками на культовое советское кино и просто неудачными фильмами. Знаменит также историей со старой бабушкой-кинопродюсером, которая вложила десять миллионов рублей в фильм «Мексиканский вояж Степанача», а на выходе ничего не получила.

Сарик Андреасян На Воронкова также жаловался знаменитый в народе кинокритик BadComedian. Он отправил Министерству культуры запрос с требованием остановить «раковую опухоль российского кино» ссылаясь на ремейк «Кавказская пленница!».

Фильмы: «Беременный», «Что творят мужчины! 2», «Тот еще Карлсон!»

Майкл Бэй Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян часто подвергается нелицеприятным высказываниям в свой адрес от многих кинокритиков. Его ругают за безвкусный юмор, посредственную игру актеров, огромное количество рекламы и плохие сценарии. Сам Андреасян тоже любит покритиковать. Так, в интервью Афише от 2012 года, режиссер подверг критике Квентина Тарантино , Братьев Коэнов, Уэса Андерсона, Вуди Алена и своих российских коллег.

Фильмы: «Трансформеры», «Перл Харбор», «Скала», «Армагеддон»

Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг Фильмы американского режиссера Майкла Бэй получают огромное признание среди массовой аудитории и собирают баснословные деньги в прокате. Однако многие кинокритики считают, что большой успех картины Бэйя получают лишь за счет дорогих декораций. Взрывы, разрушения и оглушительный грохот умело скрывают пустоту идеи. Еще режиссера любят покритиковать за засилье «ненавязчивой» рекламы и за бессмысленные кадры.

Фильмы: «Очень эпическое кино», «Вампирский засос», «Знакомство со спартанцами», «Нереальный блокбастер»

Тандем Аарон Зельцера и Джейсона Фридберга известен своими бесконечными пародиями и концентрированным сортирным юмором. Оба режиссера, безусловно, имеют почитателей, особенно за фильмы «Очень страшное кино». Но часто в сообщество киноманов работы тандема воспринимают в качестве нарезки низкосортных приколов деморализующих зрителя. Как это принято среди режиссеров, Зельцер и Фридберг не прислушиваются к критике и продолжают снимать «хорошее» кино.