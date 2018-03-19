Создатели фильма «Остров собак» выпустили бесплатные фильтры для VSCO в стиле Уэса Андерсона 

Любимые цвета режиссёра теперь можно примерить на свои фотографии.
Компания Fox Searchlight совместно с VSCO создала для популярного фотоприложения бесплатный набор фильтров — DOG1, DOG2 и DOG3.
Каждый из них передаёт цветовую палитру, выбранную режиссёром Уэсом Андерсоном для фильма «Остров собак».
DOG1, DOG2 и DOG3
DOG1 приглушает яркие краски — такую цветокоррекцию режиссёр использовал, чтобы показать сам остров. А DOG2 и DOG3, в свою очередь, воспроизводят две сцены фильма с участием людей.
Это первый случай, когда киностудия официально сотрудничает с VSCO. Фильтры можно загрузить бесплатно в течение ограниченного времени.
В России «Остров собак» выходит 3 мая — в один день со «Мстителями». В анимационной картине Уэса Андерсона героев озвучили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлет Йоханнсон, Грета Гервиг и другие известные актёры.
На прошедшем недавно «Берлинале» картина получила Серебряного Медведя за лучшую режиссёрскую работу.
VSCO — бесплатное приложение для iPhone и Android, ставшее популярным благодаря большому набору фильтров, имитирующих различные виды плёнки.
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