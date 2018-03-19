Создатели фильма «Остров собак» выпустили бесплатные фильтры для VSCO в стиле Уэса Андерсона

Любимые цвета режиссёра теперь можно примерить на свои фотографии.

Компания Fox Searchlight совместно с VSCO создала для популярного фотоприложения бесплатный набор фильтров — DOG1, DOG2 и DOG3.

Каждый из них передаёт цветовую палитру, выбранную режиссёром Уэсом Андерсоном для фильма «Остров собак».

DOG1, DOG2 и DOG3

DOG1 приглушает яркие краски — такую цветокоррекцию режиссёр использовал, чтобы показать сам остров. А DOG2 и DOG3, в свою очередь, воспроизводят две сцены фильма с участием людей.

Это первый случай, когда киностудия официально сотрудничает с VSCO. Фильтры можно загрузить бесплатно в течение ограниченного времени.

На прошедшем недавно «Берлинале» картина получила Серебряного Медведя за лучшую режиссёрскую работу.

VSCO — бесплатное приложение для iPhone и Android, ставшее популярным благодаря большому набору фильтров, имитирующих различные виды плёнки.

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