Disney переснимет «Леди и Бродягу» с живыми актёрами

Режиссёр «Лего Ниндзяго Фильм», художник-мультипликатор Чарли Бин , испытает себя в «настоящем» фильме. Он поставит современную версию полнометражного мультфильма «Леди и Бродяга» с живыми актёрами и компьютерной анимацией. Фильм планируется показывать в стриминговом сервисе Disney, который будет запущен в 2019 году. Продюсером будущей картины станет Бригам Тейлор, ранее работавший над «Книгой Джунглей», а сценарием занимается Эндрю Буяльский.

Оригинальный полнометражный мультфильм «Леди и Бродяга» вышел в 1955 году и был первым проектом студии, снятым в широкоэкранном формате CinemaScope. В нём также впервые в истории Disney был использован не сказочный, а «повседневный» сюжет. Романтическая история о любви американского кокер-спаниеля по имени Леди и дворняги по кличке Бродяга основана на рассказе Уорда Грина «Счастливый Дэн, циничный пёс». Главного героя рисовали с настоящего бездомного пса, найденного одним из художников, а имя ему придумал сам Уолт Дисней

Историю Леди и Бродяги студия Disney затем продолжила в мультфильме «Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна». Так что современная версия также может затем получить сиквелы.