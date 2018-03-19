Режиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом «Братство» 

Выход фильма, который, несомненно, станет событием, запланирован на осень 2018 года.
События в фильме развиваются 30 лет назад. И основан он на реальных событиях, воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.
Итак, на дворе… 1988 год. Афганская война заканчивается, но путь домой ведет через опасные территории, которые контролируют моджахеды. Молодой лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек отважен и находчив и сразу привлекает к себе внимание службы разведки. Теперь от него зависит безопасный проход через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась на родину с наименьшими потерями, Греку придется самому остаться у него в заложниках. Цена любой его ошибки — жизнь.
Фильм основан на реальных событиях — воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.
В драме Павла Лунгина снимались Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Михаил Кремер, Александр Кузнецов, Кирилл Ермичев, Роман Колотухин, Василий Буткевич, Арслан Мурзабеков, Антон Кузнецов, Карим Тимерханов, Парвиз Пулоди, Сухроб Чанчолов, Диловар Нигматов, Евгений Зеленский, Джон Баханбаев, Евгений Сангаджиев.