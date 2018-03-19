Ещё
Режиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом «Братство»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом «Братство» 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Выход фильма, который, несомненно, станет событием, запланирован на осень 2018 года.
События в фильме развиваются 30 лет назад. И основан он на реальных событиях, воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.
Итак, на дворе… 1988 год. Афганская война заканчивается, но путь домой ведет через опасные территории, которые контролируют моджахеды. Молодой лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек отважен и находчив и сразу привлекает к себе внимание службы разведки. Теперь от него зависит безопасный проход через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась на родину с наименьшими потерями, Греку придется самому остаться у него в заложниках. Цена любой его ошибки — жизнь.
Фильм основан на реальных событиях — воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.
В драме Павла Лунгина снимались Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Михаил Кремер, Александр Кузнецов, Кирилл Ермичев, Роман Колотухин, Василий Буткевич, Арслан Мурзабеков, Антон Кузнецов, Карим Тимерханов, Парвиз Пулоди, Сухроб Чанчолов, Диловар Нигматов, Евгений Зеленский, Джон Баханбаев, Евгений Сангаджиев.
Вечерняя Москва: последние новости
«Вечерка» рекомендует Наш кинематограф должен привлекать зрителя Дата начала съемок нового фильма о Бэтмене будет перенесена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение