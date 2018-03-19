Итальянскую романтическую комедию «Между нами, девочками» покажут в Александринском театре.

22 марта на Новой сцене Александринского театра покажут итальянскую романтическую комедию «Между нами, девочками» режиссера Кристины Коменчини. О фильме:

Лучия и Мария дружат со школьной скамьи, хоть они очень разные. Лучия всегда была строгой и подчас даже закрытой девушкой, Мария же любит находится в центре внимания и является душой любой компании. По-разному относятся подруги и к отношениям с мужчинами. Мария спокойно выбирает новых любовников, а Лучия с трудом отходит от болезненного развода и готова навсегда забыть о романтической составляющей своих будней. Но все меняется с появлением 19-летнего Луки в жизни Марии и Лучии. В фильме снимались Паола Кортеллези , Микаэла Рамаццотти, Эдуардо Вальдарнини и др.

Количество мест ограничено. Возрастные ограничения 16+. Билеты можно приобрести на сайте театра.