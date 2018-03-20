Голос Франции. Лучшие русские и французские фильмы друг о друге 

20 марта отмечается Международный день франкофонии — международной организации сотрудничества франкоязычных стран, в которую входят более 80 государств. В Москве с 22-го по 25 марта пройдет Кинофестиваль франкофонии, где покажут семь кинолент из Франции, Швейцарии, Бельгии и Румынии, а также программа анимационных фильмов из Канады. Редакция портала Москва 24 в преддверии фестиваля предлагает вспомнить знаменитые французские фильмы о России и российские фильмы о Франции.
Французы — о России Бесы (1987 год)
Режиссер: Анджей Вайда Сценарий: Жан-Клод Карьер, Анджей Вайда, Агнешка Холланд, Эдвард Жебровский В ролях: Изабель Юппер, Ютта Лямпе, Филиппин Леруа-Болье, Бернар Блие, Жан-Филипп Экоффей и другие.
Видео: YouTube/hallettdale
Фильм «Бесы» был снят польским режиссером Анджей Вайдой по пьесе Альбера Камю «Одержимые» (инсценировка «Бесов» Федора Достоевского). В центре внимания картины — Россия в период революционных настроений. Как раз в это время в маленький провинциальный город из-за границы приезжает глава революционной ячейки Николай Ставрогин.
Интересно, что в отличие от романа Достоевского, в пьесе «Одержимые» Лиза и Ставрогин по сюжету фильма не погибают. А в преддверии начала съемок французские продюсеры фильма требовали у режиссера, чтобы в нем были заняты именно французские звезды. Вайда был уверен, что у поляков и русских получилось бы лучше, но лучшего фильма по «Бесам» пока не снято.
"Восток — Запад" (1999 год)
Режиссер: Режис Варнье Сценарий: Рустам Ибрагимбеков, Сергей Бодров, Луис Гардел и Режис Варнье В ролях: Олег Меньшиков, Сандрин Боннэр, Катрин Денев, Сергей Бодров мл., Татьяна Догилева, Богдан Ступка и другие.
Видео: YouTube/LRUU
Фильм снят по мотивам книги Нины Кривошеиной «Четыре трети нашей жизни». В ее создании участвовали французские, русские, украинские, болгарские и испанские деятели кинематографа. Режиссером же выступил француз Режис Варнье. Фильм описывает события конца 1940-х, когда на волне послевоенного патриотизма многие русские эмигранты вернулись в СССР. Главный герой Алексей Головин вместе с французской женой Мари приезжают в СССР и воочию сталкиваются с жуткими реалиями сталинского тоталитаризма.
Примечательно, что Олег Меньшиков, сыгравший Головина, не знал французского языка — он разучивал свою роль полностью на слух. После каждого съемочного дня он учил французский текст, записанный ему ассистентом русскими буквами, для съемок следующего эпизода.
Виктор (2014 год)
Режиссер: Филиппе Мартинес Сценарий: Филиппе Мартинес В ролях: Жерар Депардье, Элизабет Херли, Эли Данкер, Денис Карасев, Марчелло Маццарелла и другие.
Видео: YouTube/Фильмы
Экранный герой Депардье — бывший гангстер, который некоторое время жил в России. Раньше француз Виктор Ламберт специализировался на похищении произведений искусства, и в этом деле ему не было равных. Однако после жестокого предательства со стороны своих сообщников, Виктор провел 15 лет за решеткой во Франции, а в это время его сына убили контрабандисты. После того, как герой наконец выходит на свободу, он возвращается в Москву и вместе со своей помощницей Александрой решает отомстить всем тем, кто подставил его в прошлом. Примечательно, что это была первая роль Депардье после получения российского гражданства.
"Антон Чехов" (2015 год)
Режиссер: Рене Фере Сценарий: Рене Фере В ролях: Николас Жиро, Лолита Шамма, Робинсон Стевенен, Жак Боннаффе, Дженна Тиам и другие.
Видео: YouTube/Kinologistika
Фильм охватывает пять лет из жизни знаменитого русского писателя: 1885-1890 годы. Именно эти годы являются самыми яркими в его биографии: Чехов становится известным в писательской среде, он пишет свои первые пьесы для театра, теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнает, что смертельно болен. При всей любви к русскому писателю, режиссер Рене Фере не стремился к стопроцентной достоверности или «русскости» фильма: все актеры говорят на чистом французском, в фильме нет ни одного русского актера, ни одной книги или надписи на кириллице. Даже сами съемки проходили во французском регионе Лимузен, а сцены Сахалина были отсняты в Норвегии.
Русские — о Франции Окно в Париж
Режиссер: Юрий Мамин Сценарий: Вячеслав Лейкин, Юрий Мамин, Аркадий Тигай, Владимир Вардунас, Ги Селигман и Феликс Миронер. В ролях: Аньес Сораль, Сергей Дрейден, Нина Усатова, Виктор Михайлов, Кира Крейлис-Петрова и другие.
Видео: YouTube/HardPig Studio
"Окно в Париж" — знаменитая отечественная картина Юрия Мамина. Фильм, повествующий о том, как жители простой питерской коммуналки в один прекрасный момент находят у себя в шкафу окно, которое ведет прямо в столицу Франции. По другую сторону оказывается квартира молодой парижанки, которой придется натерпеться от ее новых межгосударственных соседей. На ее долю выпадет нелегкое путешествие по грязной России, а когда семейство узнает о том, что чудесное окно будет действовать всего 13 дней, то они, теряя всякий контроль над собой, начинают тащить из парижских окрестностей все, что плохо лежит. «Окно в Париж» — это смешная и одновременно грустная история, раскрывающая, в том числе, нелицеприятные, но вполне реальные черты национального русского характера.
Д'Артаньян и три мушкетера
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич Сценарий: Марк Розовский, Александр Дюма отец. В ролях: Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Игорь Старыгин, Валентин Смирнитский, Ирина Алфёрова, Алиса Фрейндлих и другие.
Видео: YouTube/MUSIC FOR ALL TIMES
Знаменитая советская экранизация исторического романа Александра Дюма отца, повествующая о противостоянии королевских мушкетеров во главе с гасконцем Д'Артаньяном и гвардейцев кардинала. Несмотря на то, что действие фильма происходит во Франции XVII века, снимали картину во Львове, Одессе, Свиржском замке и Хотинской крепости. Кроме того, на съемки выделялся довольно маленький бюджет, поэтому часть реквизита изготавливалась из подручных материалов (даже «алмазные подвески» были сделаны из обычной бижутерии).