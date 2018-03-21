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СМИ: Полиция завершила допрос Саркози и освободила из-под стражи
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СМИ: Полиция завершила допрос Саркози и освободила из-под стражи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Французская полиция завершила допрос экс-президента республики Николя Саркози по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года. Как сообщает Le Figaro, в настоящее время политик освобожден из-под стражи.
Допрос продолжался 25 часов, он начался во вторник и продолжился в среду, при этом полиция позволила Саркози переночевать у себя дома. Теперь суду предстоит решить, выдвигать ли обвинения в отношении бывшего главы государства. Возможны два варианта развития событий.
В первом случае, в Центральном управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями могут счесть, что доказательств пока недостаточно, и Саркози время от времени станут приглашать на допросы в Нантер, где расположено антикоррупционное бюро, а следователи возобновят поиск улик. Во втором — решение о мере пресечения на период, когда будут проходить дополнительные следственные действия, примет финансовая прокуратура. Это может быть, к примеру, подписка о невыезде.
Напомним, расследование этого громкого дела началось в апреле 2013 года: через год после того, как французский сайт «Медиапарт» опубликовал два документа, согласно которым Саркози якобы получил 50 миллионов евро для финансирования своей президентской кампании от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
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