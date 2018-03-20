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Ростислав Хаит: песня «Ля-ля, тополя» писалась специально для фильма «О чем говорят мужчины»
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Ростислав Хаит: песня «Ля-ля, тополя» писалась специально для фильма «О чем говорят мужчины» 

Газета.Ru 2 часа назад
«Да, она писалась специально. Шура прислал нам фонограммы двух песен. „Виски“, которая уже входила в „Горизонт событий“ и была написана изначально не для фильма, мне очень понравилась. А „Ля-ля, тополя“ — вообще никак.
Такая же история была с предыдущим фильмом. Лева предложил нам песню „Вечная, призрачная, встречная“. Я ему тогда сказал: „Ты представляешь, как мы вчетвером в финале фильма под „Вечную“?
Какие-то неуловимые мстители получаются“. И тогда Лева написал „Реки любви“, которая, действительно, хорошо легла по смыслу», — сказал он.
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