Ростислав Хаит: песня «Ля-ля, тополя» писалась специально для фильма «О чем говорят мужчины»

«Да, она писалась специально. Шура прислал нам фонограммы двух песен. „Виски“, которая уже входила в „Горизонт событий“ и была написана изначально не для фильма, мне очень понравилась. А „Ля-ля, тополя“ — вообще никак.

Такая же история была с предыдущим фильмом. Лева предложил нам песню „Вечная, призрачная, встречная“. Я ему тогда сказал: „Ты представляешь, как мы вчетвером в финале фильма под „Вечную“?

Какие-то неуловимые мстители получаются“. И тогда Лева написал „Реки любви“, которая, действительно, хорошо легла по смыслу», — сказал он.