Спилберг рассказал, когда снимет новый фильм об Индиане Джонсе

Режиссер Стивен Спилберг объявил дату начала съемок нового фильма об археологе Индиане Джонсе. Об этом сообщает издание Comic Book.

Известие о съемках нового фильма про известного во всем мире персонажа Спилберг озвучил во время вручения премии Empire Awards. По словам режиссера, работа начнется в апреле 2019 года в Великобритании.

Остается неизвестным, кто исполнит главную роль в новом фильме. По данным СМИ, это станет Харрисон Форд , который воплощал Джонса на экране в предыдущих фильмах и чей образ давно связан с образом персонажа-археолога. Однако не исключено, что Спилберг полностью перезапустит франшизу и выберет другого актера.