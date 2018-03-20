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Спилберг рассказал, когда снимет новый фильм об Индиане Джонсе
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Спилберг рассказал, когда снимет новый фильм об Индиане Джонсе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Режиссер Стивен Спилберг намерен возродить культовую кинофраншизу.
Режиссер Стивен Спилберг объявил дату начала съемок нового фильма об археологе Индиане Джонсе. Об этом сообщает издание Comic Book.
Известие о съемках нового фильма про известного во всем мире персонажа Спилберг озвучил во время вручения премии Empire Awards. По словам режиссера, работа начнется в апреле 2019 года в Великобритании.
Остается неизвестным, кто исполнит главную роль в новом фильме. По данным СМИ, это станет Харрисон Форд, который воплощал Джонса на экране в предыдущих фильмах и чей образ давно связан с образом персонажа-археолога. Однако не исключено, что Спилберг полностью перезапустит франшизу и выберет другого актера.
Ранее бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер раскрыл даты начала съемок и премьеры нового фильма о Терминаторе. По словам Шварценеггера, сьемки начнутся в июне этого года и продлятся до середины октября. Премьера же запланирована на июль 2019 года. При этом сам актер вернется к культовому образу робота модели Т-800.
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