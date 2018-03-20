Ещё
Виктор Хряпа: «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2» — одни из любимых фильмов"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктор Хряпа: «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2» — одни из любимых фильмов" 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Капитан ЦСКА Виктор Хряпа заявил, что фильмы «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2» входят в список его любимых картин. Хряпа выступал за «Химик» (Энгельс), "Автодор", ЦСКА, «Портленд», «Чикаго», а в 2008 году вернулся в армейский клуб.
— Последняя книга, которую вы прочитали? Сериал, который посмотрели?
— Биография Эрнесто Че Гевары, — цитируют "Известия" Хряпу. — Сериал — «Этногенез» (российский литературный проект).
— Ваш любимый фильм?
— Их много. Выделю «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2». Мультфильм — «Лило и Стич».
Спорт-Экспресс: последние новости
Модестас Паулаускас: "После фильма "Движение вверх" настоящий бум начался" Гордюшенко провел болельщикам экскурсию по "Арене ЦСКА" Гордюшенко провел экскурсию по "Арене ЦСКА" для болельщиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение