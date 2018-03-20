Виктор Хряпа: «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2» — одни из любимых фильмов"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа заявил, что фильмы «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2» входят в список его любимых картин. Хряпа выступал за «Химик» (Энгельс), "Автодор" , ЦСКА, «Портленд», «Чикаго», а в 2008 году вернулся в армейский клуб.

— Последняя книга, которую вы прочитали? Сериал, который посмотрели?

— Биография Эрнесто Че Гевары, — цитируют "Известия" Хряпу. — Сериал — «Этногенез» (российский литературный проект).

— Ваш любимый фильм?

— Их много. Выделю «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2». Мультфильм — «Лило и Стич».