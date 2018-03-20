Кинопремьера в Уфе: «Кролик Питер» 

22 марта в широкий прокат выходит семейный фильм по мотивам бестселлера английской писательницы Беатрикс Поттер «Кролик Питер». Это история о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру — с одной стороны, а с другой — невероятно трогательный рассказ о самых главных ценностях жизни каждого.
Жанр: семейная комедияРежиссер: Уилл Глак («Энни», «Секс по дружбе») В ролях: Донал Глисон («Выживший», «Бойфренд из будущего»), Роуз Бирн («Шпион», «Люди Икс: Апокалипсис») Роли озвучивают: Алла Михеева, Марина Кравец, Сергей Бурунов, Антон Эльдаров, Наталия Быстрова.