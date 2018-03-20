Спилберг снимет нового «Индиану Джонса»

Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Знаменитый режиссер на церемонии вручения премии Empire Awards заявил о намерении дать новую жизнь культовому проекту о приключениях известного во всем мире мужчины-археолога.

Как сообщает издание Comic Book, Спилберг готов приступить к работе над новым фильмом в апреле следующего года.

Пока неизвестно, кто сыграет главную роль в продолжении знаменитой кинофраншизы. Некоторые западные СМИ утверждают, что им останется Харрисон Форд , воплощавший образ легендарного археолога во всех предыдущих кинолентах.

Но допускается и возможность, что режиссер полностью "переработает" франшизу и предложить главную роль совершенно другому актеру.