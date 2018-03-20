Спилберг снимет нового «Индиану Джонса» 

Знаменитый режиссер на церемонии вручения премии Empire Awards заявил о намерении дать новую жизнь культовому проекту о приключениях известного во всем мире мужчины-археолога.
Как сообщает издание Comic Book, Спилберг готов приступить к работе над новым фильмом в апреле следующего года.
Пока неизвестно, кто сыграет главную роль в продолжении знаменитой кинофраншизы. Некоторые западные СМИ утверждают, что им останется Харрисон Форд, воплощавший образ легендарного археолога во всех предыдущих кинолентах.
Но допускается и возможность, что режиссер полностью "переработает" франшизу и предложить главную роль совершенно другому актеру.