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Спилберг снимет нового «Индиану Джонса»
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Спилберг снимет нового «Индиану Джонса» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
Знаменитый режиссер на церемонии вручения премии Empire Awards заявил о намерении дать новую жизнь культовому проекту о приключениях известного во всем мире мужчины-археолога.
Как сообщает издание Comic Book, Спилберг готов приступить к работе над новым фильмом в апреле следующего года.
Пока неизвестно, кто сыграет главную роль в продолжении знаменитой кинофраншизы. Некоторые западные СМИ утверждают, что им останется Харрисон Форд, воплощавший образ легендарного археолога во всех предыдущих кинолентах.
Но допускается и возможность, что режиссер полностью "переработает" франшизу и предложить главную роль совершенно другому актеру.
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