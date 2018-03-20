Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем

Вспоминаем вместе героев, с которыми мы выросли, которые научили нас любить и дружить.

Сейчас мы можем посмотреть любой сериал в любое удобное время: драконы, монашки, сказочные ведьмы, смешные ученые, презенты, вице-президенты и герои антиутопий сражаются за наше внимание. Совсем иначе все обстояло в 90-х, когда сериал становился лучшей энциклопедией жизни, а его герои — твоими друзьями и ролевыми моделями. Так кто вам нравится больше: Дилан и Брендон (конечно же, Дилан!), Николя или Этьен, Доусон или Пейси? С кем дружить? Как привыкнуть к новой школе? Как вести себя с мальчиками? Они знали все, точнее узнавали вместе со зрителями.

«Беверли Хиллз 90210»

В юности никто не задумывался о значении цифр 90210, а это всего лишь индекс, и если это твой индекс — считай, что ты уже в царстве богатых и знаменитых. От российских школьников, бредущих в школу по сугробам, этот мир был далек, примерно как Юпитер, а может, и другая галактика, но тем не менее мы следили за жизнью золотой молодежи Лос-Анджелеса. С кем в итоге останется Дилан — с Брендой или Келли? Мы, конечно, были за Бренду, она ведь такая милая. А как же смешная девочка-всезнайка Андреа, сложится ли у них с Брендоном? Помимо всех этих школьных переживаний, сериал поднимал важные темы — алкоголь, домашнее насилие, антисемитизм, СПИД, подростковая беременность, суицид. Может, мы не осознаем этого, но многие установки до сих пор с нами.

«Мерлоуз Плейс»

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«Мерлоуз Плейс» придумал тот же человек, что и «Беверли Хиллз» — Даррен Стар . Сначала это был сериал о молодых людях, живущих в ЛА, как бы если герои «Беверли Хиллз» выросли и переехали. Главные герои жили по соседству, дружили, ругались, пытались построить карьеру и найти любовь. И все бы ничего, но в сериал решили добавить козырь, «домовладелицу» Аманду Вудворт (ее сыграла прекрасная Хизер Локлир ). Аманда переспала со всеми героями мужского пола, появлявшимися на экране, симпатичный доктор Майкл Манчини женился семь раз, в сериале снималась порнозвезда, а шизофреничка Кимберли взорвала дом, в котором все жили, а еще пыталась сделать лоботомию одному из героев при помощи ручной дрели (без наркоза, конечно). Сериал закончился в 1999 году, вместе с эпохой, Даррен Стар занялся «Сексом в большом городе», многие герои покинули проект, а рейтинги начали падать.

«Бухта Доусона»

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Джошуа Джексона и «Бухта Доусона» подарила миру Джеймса Ван Дер Бика, Кэти Холмс Мишель Уильямс , а также удивительный мир подростков, живущих в выдуманном городке на побережье. Помните? Джоуи влюблена в Доусона, Доусон влюблен в Джен, но в итоге видит Джоуи на конкурсе красоты и понимает, что вот она, девушка его мечты. То, что можно описать одним предложением было растянуто на целый сезон, который закончился поцелуем. В общем, это был трогательный и наивный сезон — то, что нужно для девочек-подростков. Только предлагал он не очень рабочую схему: если ты накрасишься и наденешь вечернее платье, твой принц сразу же заметит тебя. Нам всем предстояло узнать, что в жизни все несколько иначе.

«Элен и ребята»

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Вы подбирали на пианино мелодию из «Элен и ребята»? Ставили на звонок? Значит, и вас покорил этот французский сериал, который тоже рассказывал о компании друзей, но с особым национальным шармом. Студенты Николя, Этьен и Кристиан знакомятся с Элен, Кати и Джоанной и тут же разбиваются по парам. Студенты из них так себе, потому что вместо учебы они постоянно торчат в кафе, в гараже у ребят (они там репетируют) или же идут в спортзал. Никто не напивается, не курит, не принимает наркотики — в общем, такое ощущение, что родители сняли сериал об идеальных детях. Но это все равно было очень мило.

«Карин и ее собака»

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Более безумный французский сериал из 90-х — «Карин и ее собака». Студентка Карин нанимается няней в семью ученого-астронома Антуана Рихтера, жена которого отбыла в продолжительную океанскую экспедицию и не может присматривать за детьми. Ученица тибетских лам, обладающая способностями к телепатии и телекинезу, Карин поселяется в доме Рихтеров вместе со своей собакой — бассет-хаундом по имени Аристотель, который является реинкарнацией давно умершего человека и также умеет мысленно общаться с хозяйкой. Так они и живут: ученый, дети, няня и собака-реинкарнация.

«Чудеса науки»

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«Чудеса науки» — это как бы реализованные фантазии всех неуверенных в себе мальчишек-подростков. Смотрите сами — двое друзей-нердов, над которым все издеваются и у которых нет ни малейшей шанса завести подружку, создают суперсекси кибер-женщину, которая (внимание!) выполняет все их желания! То есть это такой кибер-джин, но только в образе красотки Лизы. Чем не фантазия? Впрочем, девочкам тоже было интересно, чем все закончится.

«Альф»

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Самый милый в мире инопланетянин — это, конечно, Альф с планеты Мелмак. Да, он ужасно капризен, постоянно грубит, много ест и любит кошек — но не в общечеловеческом, а кулинарном смысле, потому что на его планете коты считаются деликатесом, а из 10 основных органов тела Альфа 8 органов — желудки. Ему 260 лет, и он один из немногих жителей Мелмака, оставшихся в живых. Его космический корабль врезается в гараж Таннеров, обычной американской семьи, и он остается жить с ними. Все, что им приходится делать — скрывать пришельца от посторонних глаз (а это сложно) и скрывать кота Лаки от прищельца. На этих двух интригах и держится весь сериал.

«Зачарованные»

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А теперь немного волшебства — «Зачарованные», сериал о трех сестрах-ведьмах — Прю, Пайпер и Фиби. Изначально планировалось, что ведьмы будут не сестрами, а соседками, но одному из продюсеров захотелось добавить в котел щепотку семейных ценностей. Действие происходит в Сан-Франциско, где живут две старшие сестры, живут мирно и тихо, пока не приезжает младшая и не находит на чердаке Книгу Таинств. Конечно, она тут же произносит заклинание, сестры обретают суперспособности — и в путь. Вскоре после этого сёстры узнают, что их предки по материнской линии были ведьмами, и что, согласно пророчеству, именно три сестры станут величайшими добрыми ведьмами в истории магии. Отныне они должны сражаться с порождениями зла и защищать невинных людей.

«Баффи, истребительница вампиров»

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Еще одна любимица подростков из 90-х — Баффи, истребительница вампиров. Этот сериал принес славу Саре Мишель Геллар , сыгравшей воительницу. Начинается все с того, что Баффи сжигает спортзал, в котором было полным-полно вампиров, и ей приходится переехать вместе с матерью в небольшой городок Саннидэйл. Переезд, конечно, приносит новые приключения: древний вампир Мастер готовит конец света, а сама Баффи влюбляется в ангела — вампира с человеческой душой. В общем, весело и много-много вампиров.

«Друзья»

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Последний в списке, но на самом деле — первый, лучший и единственный в своем роде — сериал «Друзья». Ситком, который вроде как похож на все остальные ситкомы, но при этом совершенно особенный. Шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус», фан-клубы по всему миру, изменения языка, новая мода, прическа, названная в честь Рейчел. Это не сериал, а культурный феномен, который перевернул жизнь множества людей.

В начале сериала Рэйчел бросает своего жениха прямо у алтаря и переезжает к своей школьной подруге Монике. В квартире напротив живут Чендлер и Джоуи. Эта четвёрка дружит с братом Моники, Россом (который совсем недавно развёлся со своей женой, оказавшейся лесбиянкой), и с Фиби — девушкой без определённой профессии, прежней соседкой Моники. Так они и живут, долго ли коротко, десять сезонов.

Исследования первых восьми сезонов филологами Университета в Торонто показали влияние, которое оказал сериал на современный английский язык. Так, до сериала наиболее популярными вспомогательными словами, усиливающими эмоциональную окраску, были наречия «very» или «really», под влиянием речи героев сериала более популярным стало наречие «so», а прическа Рэйчел стала так популярна, что даже получила ее имя. Первые кофейни компании Starbucks в Нью-Йорке открылись в тот же год, что и начались премьерные показы «Друзей». Иранский бизнесмен Мохтаба Асадин использовал идею и дизайн кафе «Центральная кофейня», решив открыть в 2006 году франшизу Central Perk.

С момента окончания сериала, в сети постоянно появляются слухи то о продолжении, то о полнометражном фильме, но в итоге они остаются лишь слухами.