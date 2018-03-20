Звезда «Пиратов Карибского моря» примет участие в российском триллере 

Молодая британская актриса Кая Скоделарио, прославившаяся после участия в картинах «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Бегущий в лабиринте», согласилась принять участие в российском триллере, главную роль в котором исполнит Евгений Цыганов.
Интернет-сообщество с интересом обсуждает невероятную новость, попавшую в сеть из волшебного мира кинопроизводства. Дело в том, что многообещающая 26-летняя британская актриса Кая Скоделарио согласилась принять участие в российском проекте «Девятая». Главную роль в детективно-историческом триллере сыграет известный отечественный артист Евгений Цыганов.
По сюжету киноленты события отправят зрителей в Санкт-Петербург девятнадцатого столетия, где после череды мистических убийств полиция столицы примет решение обратиться за помощью к ясновидящей англичанке в исполнении Каи Скоделарио.
Правда, не все зрители с энтузиазмом приняли новость о грядущей премьере мистического триллера глазами режиссера Николая Хомерики. «Очередная попытка снять что-то в стиле американских экшенов? Я уже предвижу провал фильма» «Ну не умеют наши снимать такое кино! А все силятся…» «Смешно. Интересно, у нее что других предложений не было? Зачем ей российский фильм, который будет снят абы как?» «Они его что меньше чем за год хотят снять и смонтировать? Согласен — фильм провалится» «Терпеть не могу Цыганова. Он же никакой на экране» Как сообщают создатели, на фильм планируется потратить около 450 миллионов рублей. Съемки начнутся со дня на день, а премьера запланирована уже на начало следующего года.