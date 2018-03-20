Звезда «Пиратов Карибского моря» примет участие в российском триллере

Молодая британская актриса Кая Скоделарио , прославившаяся после участия в картинах «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Бегущий в лабиринте», согласилась принять участие в российском триллере, главную роль в котором исполнит Евгений Цыганов

Интернет-сообщество с интересом обсуждает невероятную новость, попавшую в сеть из волшебного мира кинопроизводства. Дело в том, что многообещающая 26-летняя британская актриса Кая Скоделарио согласилась принять участие в российском проекте «Девятая». Главную роль в детективно-историческом триллере сыграет известный отечественный артист Евгений Цыганов.

По сюжету киноленты события отправят зрителей в Санкт-Петербург девятнадцатого столетия, где после череды мистических убийств полиция столицы примет решение обратиться за помощью к ясновидящей англичанке в исполнении Каи Скоделарио.