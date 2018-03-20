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Найден режиссер для ремейка «Леди и Бродяги»
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Найден режиссер для ремейка «Леди и Бродяги» 

Киноафиша 6 часов назад
Фото: Киноафиша
Чарли Бин, режиссер анимационного сериала «Трон: Восстание» и «Лего Ниндзяго Фильм», снимет ремейк классического мультфильма Disney «Леди и Бродяга».
Первоисточник, вышедший на экраны в 1955 году, рассказывал трогательную историю любви и дружбы двух абсолютно разных собак. Домашний кокер-спаниель Леди оказывается на улице, где ее подстерегают множество опасностей. Благородный дворняга по имени Бродяга встает на защиту изнеженной красотки.
Обновленную версию «Леди и бродяги» студия Disney покажет на собственном стрим-сервисе, он будет запущен в 2019 году.
Примечательно, что в предстоящем фильме живые актеры будут соседствовать с мультяшными героями. Среди популярных проектов, в которых совмещены живые и рисованные персонажи, стоит выделить «Элвина и бурундуков», «Смурфиков» и нового «Кролика Питера».
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