Хиту «Мосфильма» — картине «По семейным обстоятельствам» — 40 лет

Интересно, что вышедший фильм помог сценаристу получить квартиру! Чиновников поразило, что у автора замечательной истории о квартирном вопросе нет собственного жилья, и ему выписали ордер.