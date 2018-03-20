Лента снята по пьесе Валентина Азерникова «Возможны варианты, или По семейным обстоятельствам», которая с огромным успехом шла в Театре имени Моссовета.
Интересно, что вышедший фильм помог сценаристу получить квартиру! Чиновников поразило, что у автора замечательной истории о квартирном вопросе нет собственного жилья, и ему выписали ордер.
Режиссером картины стал Алексей Коренев, к этому времени уже снявший знаменитую «Большую перемену». На роль Лиды пробовалась дочь режиссёра, актриса Елена Коренева, но Марина Дюжева смотрелась более непосредственно и органично. Роль Галины Аркадьевны хотела сыграть Людмила Касаткина, а о роли логопеда мечтал Савелий Крамаров, но были утверждены Галина Польских и Ролан Быков. На роль Игоря пробовались Станислав Садальский, Владимир Носик и Виктор Проскурин, но был утвержден Евгений Стеблов, который блистательно играл эту роль в театре.
В фильме «снимался» и запад Москвы. Так, наш округ, а именно дом на Ленинском проспекте 123 / 2, мелькает в кадре, когда героиня Галины Польских отправляется смотреть очередной вариант по обмену и знакомится со своим будущим мужем, роль которого исполнил гениальный Евгений Евстигнеев. Еще раз эти главные герои встретятся на Воробьевых горах. Здесь персонажи Польских и Евстигнеева будут ловить такси.