Звездам «Очень странных дел» повысят гонорары 

Звездам сериала "Очень странные дела" повысили гонорары в преддверии третьего сезона, сообщает Variety.
По имеющимся данным, и дети-актеры, и взрослые артисты будут получать "шестизначные" суммы за серию.
Как утверждается, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо и Калеб МакЛафлин заработают более $150 тыс. за эпизод, а главная звезда "Очень странных дел", актриса Милли Бобби Браун якобы станет получать больше, чем трое ее партнеров по проекту.
В первых двух сезонах всей четверке, предположительно, платили по $30 тыс. за серию.
Два ключевых взрослых актера — Вайнона Райдер и Дэвид Харбор — будут получать более $200 тыс. за эпизод.