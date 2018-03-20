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Звездам «Очень странных дел» повысят гонорары
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Звездам «Очень странных дел» повысят гонорары 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"
Звездам сериала "Очень странные дела" повысили гонорары в преддверии третьего сезона, сообщает Variety.
По имеющимся данным, и дети-актеры, и взрослые артисты будут получать "шестизначные" суммы за серию.
Как утверждается, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо и Калеб МакЛафлин заработают более $150 тыс. за эпизод, а главная звезда "Очень странных дел", актриса Милли Бобби Браун якобы станет получать больше, чем трое ее партнеров по проекту.
В первых двух сезонах всей четверке, предположительно, платили по $30 тыс. за серию.
Два ключевых взрослых актера — Вайнона Райдер и Дэвид Харбор — будут получать более $200 тыс. за эпизод.
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