Ещё
Бенисио Дель Торо и Джош Бролин в новом трейлере «Убийцы 2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бенисио Дель Торо и Джош Бролин в новом трейлере «Убийцы 2» 

Ivi.ru 6 часов назад
Фото: Ivi.ru
Киностудия Sony Pictures опубликовала новый трейлер продолжения мрачного триллера «Убийца» Дени Вильнёва. Вместе с роликом появилось и описание сюжета сиквела.
Когда наркокартели начинают переправлять через мексиканскую границу террористов, агент ЦРУ Мэтт Грэйвер привлекает своего старого знакомого — оперативника Алехандро Гиллика, чья семья была убита наркоторговцами. Похитив дочку одного из лидеров картелей, они развязывают между бандами полномасштабную войну. Но, когда Грэйвер приказывает ему устранить девчонку, у сурового убийцы вдруг просыпается совесть.
За сценарий второго фильма по-прежнему отвечает Тейлор Шеридан, а в роли постановщика выступил Стефано Соллима. В российских кинотеатрах премьера фильма состоится в июне этого года.
Вышедший в 2015 году «Убийца» был крайне высоко оценён мировой кинопрессой и вошёл в подавляющее большинство списков лучших фильмов года.
Убийца
Ivi.ru: последние новости
Вышел фрагмент нового сериала с Бенедиктом Камбербэтчем 10 отличных фильмов 2017 года, которые вы зря попустили в кино Скучали? 12 лучших актеров «Игры престолов» и их новые роли
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение