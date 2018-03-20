Бенисио Дель Торо и Джош Бролин в новом трейлере «Убийцы 2»

Киностудия Sony Pictures опубликовала новый трейлер продолжения мрачного триллера «Убийца» Дени Вильнёва . Вместе с роликом появилось и описание сюжета сиквела.

Когда наркокартели начинают переправлять через мексиканскую границу террористов, агент ЦРУ Мэтт Грэйвер привлекает своего старого знакомого — оперативника Алехандро Гиллика, чья семья была убита наркоторговцами. Похитив дочку одного из лидеров картелей, они развязывают между бандами полномасштабную войну. Но, когда Грэйвер приказывает ему устранить девчонку, у сурового убийцы вдруг просыпается совесть.

За сценарий второго фильма по-прежнему отвечает Тейлор Шеридан, а в роли постановщика выступил Стефано Соллима. В российских кинотеатрах премьера фильма состоится в июне этого года.

Вышедший в 2015 году «Убийца» был крайне высоко оценён мировой кинопрессой и вошёл в подавляющее большинство списков лучших фильмов года.

Убийца