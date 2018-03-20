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«Леди и Бродягу» превратят в фильм
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«Леди и Бродягу» превратят в фильм 

Tlum.ru 6 часов назад
Фото: Tlum.ru
Если вы думаете, что когда-нибудь Disney перестанет трогать классику и придумает новые идеи для фильмов, то разочаруем вас — не сегодня. В этот раз выбор студии пал на мультфильм 1955 года «Леди и Бродяга».
Историю любви двух собак — кокер-спаниеля Леди и дворняги Бродяги — превратят в фильм с применением CG технологий и с живыми актерами. В режиссерское кресло сядет Чарли Бин («ЛЕГО Ниндзяго Фильм»), а сценарием займется Эндрю Буяльски. Продюсер перезапуска — Бригам Тейлор, который уже работал над «Книгой джунлей».
Фильм планируется к выходу в стриминговом сервисе, который Disney запустит в 2019 году. Так что вряд ли мы увидим знаменитую сцену со спагетти на большом экране.
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