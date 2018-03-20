Константин Баканов: Космос аукнулся Мединскому

Министр культуры Владимир Мединский хоть и вышел из пиарщиков, в медиапространстве ему не везет. Идейный слишком.

Вот, казалось бы, сколько уже времени прошло с выхода в прокат фильма «Салют-7»? Уж и «Золотым орлом» кино наградили, и насладились все, кто хотел… Откуда еще ждать подвоха всероссийскому воспитателю? А вот.

Приехал Мединский в Киров на открытие Детского космического центра. (Видимо, наши космические саги настолько успешны, а современные реальные запуски настолько провальны, что с успехами в космосе теперь действительно больше ассоциируется министр культуры.) Что ему сказать в своей речи? Разумеется, что тема космоса очень популярна благодаря таким вот фильмам.

А тут — бац, и удар в патриотическую спину. Космонавт Виктор Савиных , ставший прообразом персонажа, которого сыграл Павел Деревянко , тоже приехал на открытие космического центра, возразил министру и, получается, очернил все то разумное, доброе и вечное, которое пытается дать россиянам ведомая Мединским культура. «Вот если бы режиссер более глубоко вник в тему, — посетовал реальный космонавт, Герой Советского Союза. — Очень много „плюх“… Они вот сожгли спускаемый аппарат, а потом на нем решили сесть на Землю». Раскритиковал Савиных и трюк с кувалдой. Сказал, что ему приносили сценарий, в котором он «все почеркал». Видимо, не прислушались. А еще обиделся за то, что в фильме его назвали инженером в скафандре.

Министр пытался возразить, что кино художественное. И ладно уже, не будем о двойных стандартах (когда фильм работает не на госпропаганду, а против нее, аргументы ровно противоположные — да здравствует историческая правда!). Факт в том, что попытки заставить гордиться прошлым через игровое кино оборачиваются порой боком для воспитателей патриотической молодежи. Исторический киножанр ради выполнения неписаного госзаказа слишком сблизился с реальной историей страны, но остается вымышленным, а не документальным. И про такое кино всегда одни будут говорить в духе «посмотрите, как это было прекрасно, какие у нас были люди», а другие — «наврали с три короба».

С фильмом «Движение вверх» та же беда. Вдовы баскетболистов подали иск в суд на создателей фильма о драматичном олимпийском финале СССР — США, требуя запретить ряд сцен из-за недостоверной информации о личной жизни реальных спортсменов. Суд им, правда, отказал, но осадочек-то остался.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2017.