Коллега Федора Добронравова рассказала о его состоянии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Состояние ведущего актера Московского театра сатиры Федора Добронравова , который недавно попал в больницу, оценивается как стабильно хорошее, сообщила РИА Новости заведующая труппы Бронислава Чунихина.

"Сейчас у Федора Добронравова состояние стабильно хорошее… Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", — сказала она.

Народный артист России Федор Добронравов снимался в фильмах «Ликвидация», «День радио», сериале «Сваты» и других. Актер также известен своими театральными работами.