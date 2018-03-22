Коллега Федора Добронравова рассказала о его состоянии 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Состояние ведущего актера Московского театра сатиры Федора Добронравова, который недавно попал в больницу, оценивается как стабильно хорошее, сообщила РИА Новости заведующая труппы Бронислава Чунихина.
"Сейчас у Федора Добронравова состояние стабильно хорошее… Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", — сказала она.
Народный артист России Федор Добронравов снимался в фильмах «Ликвидация», «День радио», сериале «Сваты» и других. Актер также известен своими театральными работами.