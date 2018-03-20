Короткая стрижка и тонкая талия: в Рене Зеллвегер невозможно узнать белокурую пышку Бриджит Джонс 

Рене Зеллвегер в роли Бриджит Джонс Рене Зеллвегер прославилась в роли пышки Бриджит Джонс, ищущей свою любовь. Она стала одной из первых «настоящих», не приукрашенных женщин в романтических комедиях, в чем-то предварив приход в кино честных, прямолинейных и совсем не модельных Лены Данэм и Эми Шумер. Но новый образ Рене не имеет ничего общего с Бриджит — сейчас снимается картина «Джуди», в которой она сыграла легенду Голливуда Джуди Гарленд. На первом опубликованном создателями картины фото со съемочной площадки неузнаваемая актриса предстает с короткими темными волосами и в платье-футляре с цветами, не скрывающем ее тонкую талию Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд Действие фильма «Джуди» происходит в 1960-х, когда звезда «Волшебника страны Оз» давала свою последнюю серию концертов в Лондоне. Гарленд умерла в июне 1969 года в возрасте 47 лет всего через несколько месяцев после последнего концерта. Причиной смерти стала случайная передозировка барбитуратов. А как тебе невероятное превращение Рене Зеллвегер? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Twitter, East News