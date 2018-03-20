Константин станет постоянным героем команды «Легенды завтрашнего дня» на CW

Персонаж комиксов маг Константин станет постоянным участником сериала «Легенды завтрашнего дня». Мэтт Райан войдёт в основной актёрский состав шоу с четвёртого сезона, но только при условии, если канал CW продлит сериал. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

У телесериального Константина непростая судьба. В 2014 году канал NBC запустил одноимённый сериал, который не вызвал интереса зрителей и был закрыт после первого сезона в 2015-м. Позже права на персонажа перешли каналу CW. Колдун появился в одном эпизоде четвёртого сезона «Стрелы», а совсем недавно его показали в другом супергеройскои шоу того же канала — «Легенды завтрашнего дня». Похоже, у продюсеров большие планы на героя — c 24 марта канал начнёт показывать мультсериал про Константина, действие которого разворачивается в той же вселенной. А позже героя примут в команду «Легенд».

Если рейтинги супергеройского «капустника» устроят продюсеров канала, то шоу могут продлить на следующий сезон (2018-2019), однако пока решение ещё не приняли. Скорее всего, это станет известно к концу весны.

«Легенды завтрашнего дня» — супергеройский юмористический сериал на канале CW, главными героями которого выступают персонажи, засветившиеся ранее в других сериалах этой вселенной: «Стреле» и «Флэше». Персонажи со сверхспособностями путешествуют во времени и пространстве, выполняя различные поручения и сражаясь с суперзлодеями. Сериал отличается значительным градусом абсурда и веселья.