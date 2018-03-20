Тодоренко не взяли в кино из-за татуировок

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Инстаграме историей из своей жизни. Телеведущая рассказала, как однажды ее не взяли в кино по, казалось бы, совершенно пустяковой причине: из-за наличия татуировок.

Как поведала Регина, она успешно прошла все отборочные этапы на роль девушки-отличницы. Но затем у нее спросили, есть ли у ведущей рисунки на теле. Получив утвердительный ответ, создатели фильма очень расстроились, ведь Регина замечательно подходила. Но было решено взять на роль другую девушку, ведь на ежедневное тонирование татуировок уходило бы слишком много времени.

Может, когда-нибудь в кино понадобится Девушка с тату похожая на меня))

— подытожила Тодоренко (орфография и пунктуация сохранены).