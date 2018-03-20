Скучали? 12 лучших актеров «Игры престолов» и их новые роли

Сегодня мы решили посмотреть, как обстоят дела у актеров «Игры престолов», и выбывших из сериала, и продолжающих сниматься. Особенно интересно, какие фильмы с их участием выйдут до того, как стартует 8 сезон.

Питер Динклэйдж, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Роль у Питера здесь второстепенная, но, как всегда, яркая. Он играет Джеймса, приятеля главной героини, который тихо и без всяких оснований надеется на какие-нибудь романтические отношения.

Фильм со дня на день появится на ivi.

До 2019 года выйдет: фильм «Я думаю, теперь мы одни» о том, как карлик и красавица остались единственными людьми на Земле. Также поговаривают, что Питер появится в фильме «Мстители: Война бесконечности», но официальных данных нет.

Гордость и предубеждение и зомби

У Лины Хиди не очень ловко идут дела в большом кино. Фильм «Явная ложь», высоко оцененный критиками, до России еще не дошел, так что остается любоваться, как талантливая актриса снова играет стерву в фэнтези «Гордость и предубеждение и зомби». Здесь она — леди Кэтрин де Бург, лихо владеющая холодным оружием и готовая грохнуть всякого, кто помешает ее планам.

До 2019 года выйдет: фильм «Борьба с моей семьей» — правдивая бойцовская комедия о семье чемпионки по реслингу Сарае-Джейд Бевис.

Голос из камня

Эмилия играет молодую няню Верену. Она приезжает в мрачное поместье, чтобы помочь мальчику, который со дня смерти матери не говорит ни слова.

До 2019 года выйдет: фильм «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» — о юности Хана Соло, где героиню Эмилии зовут КиРа.

Сериал рассказывает о пороховом заговоре, предпринятом дворянами в начале 17 века, чтобы убить короля Якова I. Кит Харингтон выступил в роли одного из руководителей заговора и своего предка Роберта Кейтсби

До 2019 года выйдет: драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», где Кит Харингтон играет главную роль — американской телезвезды Джона Ф. Донована.

Медичи: Повелители Флоренции

Ричарду Мэддену так идут борода и кудри, что он очень уверенно кочует с ними из одного фильма в другой. «Оскары» не берет, но роли одна другой краше. Например, в первом сезоне сериала «Медичи: Повелители Флоренции» ему достался Козимо Медичи, один из выдающихся людей XV века.

До 2019 года выйдет: фильм «Ибица» — о молодой американке и ее двух друзьях, которые тусят в Испании.

В сериале «Клятва» Шон Бин в образе главаря банды, бывшего полицейского, который теперь сидит в тюрьме и руководит своими оборотнями из-за решетки.

До 2019 года выйдет: сериал «Медичи: повелители Флоренции — Великолепный». Это второй сезон итальянско-британского проекта. Действие переместится на 20 лет вперед — ко времени, когда Козимо Медичи уже не станет, а его место займет внук Лоренцо. Шон Бин здесь играет противника дома Медичи — заговорщика Якопо Пацци.

Мэйси Уильямс, «Книга любви»

Книга любви

Наиболее удачным опытом в кино для Мэйси стал фильм 2016 года «Книга любви». Остальные пока откровенно слабы. Здесь она в роли девочки-колючки, которая мечтает построить плот и пересечь на нем океан.

До 2019 года выйдет: или не выйдет супергеройский фильм ужасов «Новые мутанты». Премьера намечена на 21 февраля 2019 года. И то — под вопросом.

До встречи с тобой

Чарльзу Дэнсу тоже не очень везет с фильмами. Самой сильной за последние два-три года была драма «До встречи с тобой», где он играл папу главного героя. А в главной роли, кстати, снялась Эмилия Кларк.

До 2019 года выйдет: «Вий 2. Тайна Печати дракона» — о путешествии Джонатана Грина в Китай. Чарльз Дэнс играет папу невесты главного героя. Видимо, судьба такая.

Люди Икс: Апокалипсис

А вот Софи Тернер очень удачно запрыгнула в поезд Marvel c людьми Икс. Она там — одна из сильнейших мутанток, обладающая телепатическими и телекинетическими способностями, Джин Грей. У нее уже была довольно важная роль в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», а следующая картина будет еще драматичнее.

До 2019 года выйдет: «Темный Феникс» — о том, как героиня Софи Тернер обрела невероятные суперспособности, отчего ей махом снесло крышу.

Меч короля Артура

В этом фильме Эйдан Гиллен играет Скользкого Билла — верного соратника Артура. Он славится своим умением стрелять из лука и ускользать от королевской охраны, даже когда кажется, что все пропало.

До 2019 года выйдет: «Шпион, пришедший с холода». Это мини-сериал, где, по слухам, у Эйдана Гиллена главная роль — резидента британской разведки в Германии 60-х.

Выстрел в пустоту

У Николая Костер-Вальдау дела тоже идут неплохо. Его часто приглашают на главные роли в триллеры и боевики. Самый яркий за последние три года — «Выстрел в пустоту». Это история о человеке, который, попав в тюрьму, был вынужден мимикрировать под преступника, а выйдя на свободу, не может избавиться от бандитских уз.

До 2019 года выйдет: «Домино» — триллер об офицере полиции Копенгагена, который хочет отомстить за смерть напарника.

Лес призраков

Натали Дормер везет гораздо меньше. Последняя крупная ее работа — главная роль в фильме «Лес призраков», где она играет девушку, отправившуюся в загадочный лес острова Хонсю на поиски своей сестры-близняшки. Было это в 2015 году.

В спин-оффе сериала «Хорошая жена» Роуз Лесли получила роль Майи Ринделл, крёстной дочери Дианы, владелицы адвокатской фирмы. После прохождения коллегии адвокатов она приходит работать к своей крестной.

До 2019 года выйдет: ничего. Видимо, все свое время актриса планирует посвятить сериалу «Хорошая борьба».