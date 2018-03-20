Эпизоды «Звездных войн» от худшего к лучшему 

Журнал Esquire составил рейтинг фильмов из франшизы «Звездные войны» — от худшего к лучшему.
9 место Эпизод 2 — Атака клонов
Несмотря на то, что в этой части ненавистного фанатам Джа-Джа-Бинкса меньше, чем в первом, стало заметнее, насколько Хейден Кристенсен не готов тащить на себе фильм.
Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов
8 место Эпизод 1 — Скрытая угроза
Esquire готов простить надоедливого Джа-Джа ради впечатляющего Дарта Мола, лучшего злодея второй трилогии.
Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза
7 место Эпизод 6 — Возвращение Джедая
Здесь Лукасу припомнили плюшевых мишек, введенных в сюжет ради того, чтобы продавать потом игрушки, и повторяющийся сюжет со Звездой Смерти.
Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая
6 место Пробуждение силы
Авторы Esquire считают, что Джей Джей Абрамс сделал невозможное, грамотно перезапустив «Звездные войны», но его главный грех — третья Звезда Смерти.
Звездные войны: Пробуждение силы
5 место Изгой-один
«Изгой-один» вошел в пятерку лидеров, так как дал неожиданный взгляд на вселенную «Звездных войн».
Изгой-один: Звездные войны. Истории + дополнительные материалы
4 место Эпизод 3 — Месть Ситхов
Финал второй трилогии оказался более удачным, чем первые два фильма. На четвертое место его поставили за драматизм.
Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов
3 место Последние джедаи
Также драматизм и копание в психике джедаев (просто новое слово в галактической психологии) обеспечили высокую оценку картине от Esquire. Это первый фильм франшизы, где вопросы добра и зла решаются не так однозначно, как обычно.
Звездные Войны: Последние джедаи
2 место Эпизод 4 — Новая надежда
Это фильм, который навсегда изменил популярное кино и кинофантастику. Даже если бы на нем закончились «Звездные войны», он все равно считался бы одним из величайших фильмов в истории.
Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда
1 место Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар
В этом фильме идеально все: герои, сюжет, экшен и интрига.
Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар