Эпизоды «Звездных войн» от худшего к лучшему

Журнал Esquire составил рейтинг фильмов из франшизы «Звездные войны» — от худшего к лучшему.

9 место Эпизод 2 — Атака клонов

Несмотря на то, что в этой части ненавистного фанатам Джа-Джа-Бинкса меньше, чем в первом, стало заметнее, насколько Хейден Кристенсен не готов тащить на себе фильм.

Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов

8 место Эпизод 1 — Скрытая угроза

Esquire готов простить надоедливого Джа-Джа ради впечатляющего Дарта Мола, лучшего злодея второй трилогии.

Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза

7 место Эпизод 6 — Возвращение Джедая

Здесь Лукасу припомнили плюшевых мишек, введенных в сюжет ради того, чтобы продавать потом игрушки, и повторяющийся сюжет со Звездой Смерти.

Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая

6 место Пробуждение силы

Авторы Esquire считают, что Джей Джей Абрамс сделал невозможное, грамотно перезапустив «Звездные войны», но его главный грех — третья Звезда Смерти.

Звездные войны: Пробуждение силы

5 место Изгой-один

«Изгой-один» вошел в пятерку лидеров, так как дал неожиданный взгляд на вселенную «Звездных войн».

Изгой-один: Звездные войны. Истории + дополнительные материалы

4 место Эпизод 3 — Месть Ситхов

Финал второй трилогии оказался более удачным, чем первые два фильма. На четвертое место его поставили за драматизм.

Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов

3 место Последние джедаи

Также драматизм и копание в психике джедаев (просто новое слово в галактической психологии) обеспечили высокую оценку картине от Esquire. Это первый фильм франшизы, где вопросы добра и зла решаются не так однозначно, как обычно.

Звездные Войны: Последние джедаи

2 место Эпизод 4 — Новая надежда

Это фильм, который навсегда изменил популярное кино и кинофантастику. Даже если бы на нем закончились «Звездные войны», он все равно считался бы одним из величайших фильмов в истории.

Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда

1 место Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар

В этом фильме идеально все: герои, сюжет, экшен и интрига.

Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар