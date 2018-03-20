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Наставники проекта «Большая сцена» распределили участников
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Наставники проекта «Большая сцена» распределили участников 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Подготовка нового сезона театрального проекта журнала «Автограф» и Алтайского театра музыкальной комедии идет полным ходом.
Раскрывать таланты участников будут четверо наставников: Леонид Черкашенинов, Заслуженный работник культуры, завкафедрой режиссуры праздников АлтГИК; Антон Белоуско, актер театра и кино, исполнитель роли боксера «Терминатора» в сериале «Универ» на ТНТ; Татьяна Столбовская, режиссер театра музыкальной комедии; Татьяна Тимофеева, режиссер, преподаватель по сценической речи и актерскому мастерству АлтГМК. Курирует проект Константин Яковлев, главный режиссер театра музыкальной комедии.
Наставники уже распределили участников между собой и приступили к репетициям.
Леонид Черкашенинов: «Если со студентами времени достаточно, то здесь мы сразу погружаемся в процесс. Для меня эти условия абсолютно новые. Но тем интереснее будет результат!».
Антон Белоуско: «Мы выбрали пьесу и, поскольку в ней три персонажа, а участниц у меня четыре, я придумал еще одну роль. И если мне удается найти именно ту эмоцию, которая свойственна участнице проекта в жизни, и привнести ее на сцену, то это в итоге будет очень гармонично выглядеть».
Татьяна Тимофеева: «Все подопечные с огромным интересом приступили к процессу, это для них новые обстоятельства, новый мир. С постановкой я определилась легко — шла от самих участников, так намного легче работать и мне, и моим актерам».
Татьяна Столбовская: «Мы быстро нашли общий язык с участниками, это удивительно талантливые и трудолюбивые люди, они работают с огромной отдачей и очень ответственно подходят к процессу! Трудимся мы над материалом, в котором все персонажи исполняют главные роли, и продемонстрируем талант каждого актера, в том числе и вокальный».
Премьера состоится 18 апреля на сцене театра музкомедии. Больше фото можно увидеть по ссылке
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