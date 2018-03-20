Результаты шокирующей хирургии: почему Микки Рурк потерял лицо

32 года назад на экраны вышла лента «9 1/2 недель», которая мгновенно сделала Микки Рурка секс-символом Голливуда и самым высокооплачиваемым актером 80-х. Однако, получив статус секс-символа, Рурк не смог справиться со «звездными» искушениями. В его жизнь прочно вошли проблемы с алкоголем, наркотиками и налоговой инспекцией США. В середине 90-х он пропал с киноэкранов и начал заниматься боксом. В отличие от кино, бокс не сделал Рурка привлекательнее. Пытаясь исправить недостатки на лице, полученные в результате травм, когда-то один из самых привлекательных мужчин Силиконовой долины изменил свою внешность до неузнаваемости. «МИР 24» проследил за обратной эволюцией кинозвезды.

НА ПИКЕ СЛАВЫ 1983-1996

Патрик Суэйзи и {} В 1983 году Рурк снялся в фильме Френсиса Форда Кополлы «Бойцовая рыбка». Известный режиссер решил провести эксперимент и сделать серию фильмов с молодыми и никому неизвестными актерами. В их числе, помимо самого Рурка, оказались: Том Круз Эмилио Эстевес . С этой картины в карьере Рурка начались «золотые» годы.

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Из актера эпизодических ролей он быстро превратился в самую высокооплачиваемую звезду. Настоящий успех пришел к нему в 1986 году после выхода фильма «9 1/2 недель». Тогда за актером прочно закрепился статус секс-символа, который снимался только в «настоящем кино». Дальше были фильмы «Пьянь», «Отходная молитва» и роль, которая, по мнению ряда кинокритиков, стала для него лучшей — он сыграл детектива Гарри Эйнджела в фильме «Сердце Ангела». Последней знаковой ролью тогда стала работа в картине «Пуля» в 1996 году.

Надо сказать, что все эти годы Рурк выглядел безупречно, а поклонницы не давали ему прохода. Спортивное тело Рурка гармонично сочеталось с привлекательной внешностью. Микки Рурк никогда не был смазливым парнем. По словам актера, когда он получил свои первые крупные гонорары, в его жизни началось второе детство, потому что первого у него не было. Он рос на улице. Мать с отчимом не баловали его вниманием, а уж тем более деньгами. Поэтому когда средства появились, Рурк начал проматывать деньги: многочисленные вечеринки, целый штаб персонала — от охранников до личных бухгалтеров, коллекция дорогих мотоциклов, машин и дома. Можно сказать, что испытание славой Рурк не прошел. За что впоследствии и поплатился своей внешностью.

2005-2006

Фото: Zuma\TASS / Armando Gallo

{} Когда Рурк ушел из кино, он вернулся в любительский бокс. Его друзья рассказывают, дрался он на ринге почти насмерть, а результатом многочисленных побед стали не менее многочисленные травмы. К 2005 году по состоянию здоровья он решил покинуть ринг и вернуться в кино. Для того, чтобы исправить дефекты, Микки Рурк обратился к пластическим хирургам. Они должны были исправить ему раздробленную кость скулы, переломы носа, рук, ребер, покусанный язык и вернуть чувствительность пальцев. Но кажется что-то пошло не так…

«Большинство операций я сделал для того, чтобы привести лицо в порядок после бокса. Но, чтобы восстановить внешность, я обратился не к тому парню. Мне два раза на ринге ломали нос. В результате только на носу мне сделали пять операций и одну на разбитой скуле. У меня взяли хрящ из уха, чтобы восстановить нос, и потом делали еще несколько операций, так как ткань никак не хотела заживать. Это была одна из самых болезненных операций, настоящий геморрой», — признался актер в одном из интервью.

К тому же, Рурк однозначно скрыл, что помимо выше описанных вмешательств, он увеличил губы и ввел ботокс.

2008 год Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images / Great Britain

{} В 2008 году Микки Рурк снова шокировал публику внешними изменениями. На этот раз актер лег под нож пластического хирурга перед своим возвращением на большие экраны. Режиссер Дарен Арановски уговорил продюсеров утвердить «плохого парня» на главную роль в фильме «Реслер». По славам Рурка, это была самая лучшая картина в его карьере. Надо сказать, что критикам и зрителям «Реслер» понравился. Актер получил номинацию на премию «Оскар», а также «Золотой глобус» и «BAFTA».

В течение семи месяцев Рурк готовился к съемкам: занимался с израильским тренером, который был бывшим военным, и делал пластические операции. И если телу удалось вернуть форму, то с лицом случилась обратная ситуация. Эффекта омоложения операции не принесли, лицо оплыло и стало выглядеть как маска, лишенная мимики. Остались рубцы и шрамы. От былой красоты Рурка не осталось и следа.

Фото: PA Photos / Scott Kirkland

{} Кажется, в эти годы Рурк пристрастился к пластической хирургии и уже не контролировал, что именно и зачем он делает. Хотя, как признается сам актер, он в очередной раз хотел вернуть былую красоту.

«Смотреть в зеркало и видеть, как ты стал только хуже — невыносимо», — говорил он.

Микки Рурк в очередной раз изменил форму носа, ввел силикон в скулы и сгладил носогубные складки. Догадываетесь, к каким результатам это его привело?

2012 — 2018

Фото: BarcroftMedia/TASS / Barcroft Media

{} В 2012 году Рурк обратился к хирургам с просьбой исправить неудачные результаты хирургии, которую он сделал перед фильмом «Реслер». И, пожалуй, это была единственная пластика в жизни актера, которая прошла удачно.

Он сделал фейслифтинг (круговую подтяжку лица — прим.ред.), эндоскопическую подтяжку лба и блефаропластику (подтяжку глаз — прим.ред). После многочисленных операций в 62 года Рурк снова вышел на ринг с 29-летним боксером. И победил!

К тому же, тогда Рурк порадовал поклонников и отличной физической формой — кубиками на прессе и новой прической. Кажется, это первое удачное изменение с самого начала его карьеры. Есть, правда, один недостаток: звезда Голливуда теперь похож на другого знаменитого актера — Чака Норриса . Но, кажется, даже на этом Рурк не готов останавливаться.

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