Декорации к съемкам фильма «Сердце Пармы» станут туристическим объектом Пермского края

ПЕРМЬ, 20 марта. / ТАСС /. Строительство декораций для съемок фильма «Сердце Пармы» по одноименной книге пермского писателя Алексея Иванова начнется летом в районе города Губаха Пермского края. После завершения съемочного процесса декорации будут использовать как туристический объект, сообщили журналистам во вторник в администрации губернатора Прикамья.

"Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края. Кроме того, мы договорились о привлечении пермяков в съемочный процесс. В массовых сценах фильма могут появиться как профессиональные актеры, так и жители края", — цитируют слова губернатора региона Максима Решетникова в пресс-службе администрации.

По словам продюсера фильма Игоря Толстунова, планируется реконструкция несколько древних пермских городов, которые упоминаются в книге, поскольку они не сохранились до наших дней. «Мы совершили первую закупку леса — 3 тыс. кубометров, которые сейчас заготавливаются и будут вывозиться на место, чтобы мы весной-летом могли начать строить. Объем достаточно большой, а нам надо к успеть к следующей зиме», — рассказал Толстунов.

По его словам, район Губахи выбрали для строительства комплекса декораций, поскольку «он позволяет осуществлять съемочный процесс безостановочно и эффективно». «Там есть, где жить, транспортная инфраструктура, питание. Ведь мы привезем сюда группу порядка 150 человек, и это — не считая актеров массовых сцен, отдельных специалистов. Это большой коллектив, который приедет сюда месяца на два-три, если не больше», — пояснил продюсер фильма.

Как пояснил журналистам режиссер кинокартины Антон Мегердичев , известный по фильму «Движение вверх», съемочный процесс, не считая подготовительного этапа, продлится не менее 130 дней. «Это наилучший и желательный вариант. Плюс подготовка, она длится уже около года», — сказал Мегердичев. Он также сообщил, что актеров на главные роли еще не подобрали, ведется кастинг.

Исторический роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» о покорении Великой Перми Москвой в 15 веке написал в 2003 году. В основу сюжета книги легли реальные исторические события второй половины XV века о том, как в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.